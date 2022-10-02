Россия призвала конфликтующих в Йемене продлить перемирие | 360°

Мир 02 октября 2022, 03:36 Поделиться Telegram

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Viber Россия призвала конфликтующих в Йемене продлить перемирие Посольство России в Йемене призвало стороны конфликта продлить перемирие Wikipedia

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Срок действия перемирия истекает в Йемене в воскресенье, 2 октября. Россия призвала стороны конфликта договорить о его продлении. Об этом сообщило российское посольство в стране.

Россия выразила обеспокоенность в связи с тем, что в Йемене нет прогресса в обеспечении договоренности о продлении действия перемирия до его завершения.

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«Призываем стороны конфликта активизировать общение со спецпредставителем ООН, чтобы договориться о продлении перемирия», — написало российское диппредставительство в Twitter.

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По словам временного поверенного в делах посольства России в Йемене Евгения Кудрова, объявленное ранее перемирие принесло ощутимые выгоды как йеменцам, так и региональной безопасности. Он призвал конфликтующих не растратить достигнутые результаты. Речь идет о правительстве Йемена и шиитской группировке «Ансар Алла». В субботу, 1 октября, хуситы заявили, что переговоры зашли в тупик. Противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов продолжается с 2014 года.

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