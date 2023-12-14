Мир 14 декабря 2023, 19:28 Россия призвала Армению и Азербайджан вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей МИД РФ призвал к новым переговорам по мирному договору между Баку и Ереваном РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия предложила провести очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа», — отметила Захарова.

Реклама

Дипломат отметила, что Америка и их союзники ставят перед собой иную задачу: притеснять Россию и другие страны, создавать новый очаг напряженности.

Полезность выполнениях трехсторонних договоренностей не раз была доказана, подчеркнула Захарова. Россия готова организовать очередной раунд переговоров, добавила она.

Российская сторона никогда не отказывалась от Нагорного Карабаха. Армения сама признала, что регион является частью Азербайджана.

Ранее Азербайджан и Армения сделали новый шаг к миру. Стороны утвердили регламент работы комиссии по делимитации границы.