Мир 23 июля 2023, 10:39 Россия призовет ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Журавлева РИА «Новости»

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От ЮНЕСКО потребуют осудить убийство военного журналиста Ростислава Журавлева. Об этом РИА «Новости» рассказал постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.

«Мы потребуем от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Журавлева. В мандат организации такие вопросы входят, поэтому Россия намерена привлечь к очередному гнусному преступлению киевского режима внимание всех стран-членов», — сказал он.

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Дипломат подчеркнул, что в ЮНЕСКО пока так и не озвучили свою позицию по поводу убийств российских журналистов.

«Пока мы лишь видим двойные стандарты со стороны организации. В частности, не было реакции на убийство Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Мы направляли письма генсеку ЮНЕСКО, говорили об этом на всех возможных площадках, привлекли внимание, но реакции не было», — добавил Аляутдинов.

О гибели Журавлева от кассетного боеприпаса в зоне специальной операции в Запорожской области стало известно в субботу, 22 июля.