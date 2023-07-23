23 июля 2023, 10:39
Россия призовет ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева
Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Журавлева
От ЮНЕСКО потребуют осудить убийство военного журналиста Ростислава Журавлева. Об этом РИА «Новости» рассказал постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.
«Мы потребуем от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Журавлева. В мандат организации такие вопросы входят, поэтому Россия намерена привлечь к очередному гнусному преступлению киевского режима внимание всех стран-членов», — сказал он.
Реклама
Дипломат подчеркнул, что в ЮНЕСКО пока так и не озвучили свою позицию по поводу убийств российских журналистов.
«Пока мы лишь видим двойные стандарты со стороны организации. В частности, не было реакции на убийство Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Мы направляли письма генсеку ЮНЕСКО, говорили об этом на всех возможных площадках, привлекли внимание, но реакции не было», — добавил Аляутдинов.
О гибели Журавлева от кассетного боеприпаса в зоне специальной операции в Запорожской области стало известно в субботу, 22 июля.
Журналистика
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама