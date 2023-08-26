26 августа 2023, 14:04
Россия признала заинтересованность в работе иностранных компаний
Минфин: иностранным компаниям создают все условия для работы в России
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям заинтересована в том, чтобы зарубежные компании оставались в России, им создают необходимые условия. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
«Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга», — уточнили в министерстве.
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При этом Россия не возобновит налоговые отношения с недружественными странами, пока те будут нарушать права РФ. В ведомстве напомнили, что с февраля прошлого года западные страны в одностороннем порядке вводят экономические антироссийские санкции.
Ране Минфин России и Центробанк решили смягчить ограничения на выплаты дивидендов иностранцам, которые инвестируют в отечественную экономику. При этом есть условие — размер дивидендов не должен превышать размера инвестиций в страну.
Минфин РФ
Россия
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