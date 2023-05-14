Мир 14 мая 2023, 09:46 Россия привлечет страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике МИД: Россия проработает совместные арктические проекты со странами БРИКС и ШОС РИА «Новости»

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Россия продолжила активное развитие контактов со странами — членами БРИКС и ШОС в арктической сфере, рассказал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Сейчас идет проработка ряда двусторонних проектов в разных отраслях.

«Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество», — перечислил он.

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Отдельно Корчунов обратил внимание на наращивание военного потенциала НАТО в Арктике, поскольку экспансия альянса в регионе лишь усиливается. Это, по его словам, может привести к эскалации. Пока признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в регионе нет, добавил дипломат.

По его оценке, Запад продолжает усиливать курс на противоборство и конфронтацию, продвигая свои интересы в Арктике и игнорируя другие страны.