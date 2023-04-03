Мир 03 апреля 2023, 17:51 Россия приостановила выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ Володин: Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ за 2023 год РИА «Новости»

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Россия приостановила выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова опубликовал сайт Госдумы.

Решение прекратить выплаты в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству за 2023 год принял Совет Госдумы. Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что РФ не должна платить организации, поскольку не принимает участие в ее работе.

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«Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», — подчеркнул Володин.

Польша осенью 2022 года отказалась пускать Россию на осеннюю сессию ПА ОБСЕ из-за солидарности с Украиной. Представителям российской делегации не выдали визы, хотя запрос на предоставление въездных документов на территорию ЕС подали заранее. Ранее депутат Госдумы Петр Толстой призвал членов ОБСЕ осознать свою ответственность за будущее Европы.