Мир 19 июня 2023, 21:40 Россия принудит Запад к переговорам через пару недель — бывший аналитик ЦРУ Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Россия принудит Запад к переговорам через две-три недели Flickr

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Российская армия продолжает демонстрировать успехи на поле боя. Это может заставить Запад через две-три недели начать переговоры по Украине. Таким прогнозом поделился экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда президент России Владимир Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?» — сказал он.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что июльский саммит в Вильнюсе приблизит Украину к альянсу, к тому же, ей предоставят гарантии долгосрочной помощи. По его словам, НАТО выступит против заморозки конфликта и проведения мирных переговоров с Россией.

В Кремле же отметили, что российская сторона готова идти на диалог с Украиной, однако в настоящее время фундамента для возможных переговоров нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ранее Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает украинским президентам вести переговоры с Россией.