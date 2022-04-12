Россия приняла свыше 750 тысяч беженцев за все время спецоперации на Украине

Количество беженцев, которые приезжают в Россию из зоны спецоперации, постоянно растет. Всего из Донбасса в РФ переехали около 752 тысяч человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В числе прибывших — около 144 тысяч детей. Ежедневно границу с Россией пересекают порядка двух тысяч человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев ранее сообщал, что с 24 февраля Украину покинули более 11 миллионов человек. Основной страной эмиграции украинцев остается Польша, куда с начала операции уехали более 2,5 миллиона беженцев.

Ранее появилась информация, что мужчины в Великобритании начали предлагать украинкам крышу над головой в обмен на интимные услуги.