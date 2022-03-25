Россия приняла свыше 422 тысяч беженцев из Украины и Донбасса

Беженцы из Украины и Донбасса массово приезжают в Россию. За время спецоперации н территорию страны прибыло более 422 тысяч человек, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Часть из них имеет российский паспорт. О наличии гражданства РФ заявили 132 тысячи человек. Только за последние сутки Россия приняла около 20 тысяч беженцев.

Граждане ДНР и ЛНР составляют подавляющее большинство среди прибывающих из зоны конфликта, отметил источник ТАСС. За все время спецоперации из независимых республик прибыли 358 тысяч человек.

Российские власти отмечали, что беженцев принимают 34 региона страны. Для покинувших зону спецоперации открыто 348 пунктов временного пребывания. По данным силовых структур, в них находится около 22 тысяч человек.

Россия оказывает людям помощь в адаптации. 24 марта для них частично упростили документооборот. МВД заявило, что водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств будут приниматься на всей территории РФ. Также для граждан Украины отменили необходимость оформления патента на работу.