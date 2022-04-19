Россия приняла почти 880 тысяч беженцев с Украины и из Донбасса

С территории Украины и Донбасса меньше чем за два месяца в Россию приехали почти 880 тысяч беженцев. Такую информацию сообщил источник ТАСС.

Порядка 878 тысяч человек прибыли в Россию с февраля. Среди них насчитывается почти 164 тысяч детей. Большинство приехали из населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, больше 713 тысяч человек. Остальные — украинцы.

Ранее жители Украины пожаловались на условия для беженцев в Европе. К примеру, в Германии им не понравился размер пособий, которые не покрывают базовые расходы, в Швейцарии — многоместные пункты временного размещения в тесных «бункерах», в Польше — жизнь в спортивных залах с десятками других переселенцев.

Немецкие власти оказались не готовы к расходам на украинцев. В федеральной земле Гессен подсчитали, что каждому переселенцу требуется до 3,5 тысячи евро, а значит, запасов выделенных Германией денег не хватит даже на два месяца.