Россия приняла почти 800 тысяч беженцев из Украины и Донбасса

Из Украины и Донбасса в Россию прибыло больше 790 тысяч беженцев, из них 18,6 тысячи — за последние сутки, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Больше всего среди переселенцев жителей ДНР и ЛНР — свыше 440 тысяч человек. Также в Россию приехало 128 тысяч украинцев и граждан других стран. Из общего числа беженцев 150 тысяч — дети.

Приезжающих направляют в 469 пунктов временного размещения на территории 43 регионов страны. Сейчас там живут порядка 32 тысяч человек, в том числе почти 12 тысяч детей. Они получают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Тем временем в интернете появляется все больше жалоб от украинцев, уехавших в Европу. Они рассказывают о плохих условиях в пунктах размещения беженцев на территории Германии, Швейцарии, Польши и других стран.