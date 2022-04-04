Россия приняла почти 600 тысяч жителей Украины, ДНР и ЛНР, дома которых попали в зону спецоперации. Об этом сообщил ТАСС.

Такой объем беженцев прибыл в РФ за весь период кампании по демилитаризации и денацификации. По данным источника, только за первые дни апреля их количество выросло на 50 тысяч. Основная часть беженцев — почти полмиллиона — покинули зону спецоперации через территорию Донбасса.

«По состоянию на утро 4 апреля в Россию прибыли около 598 тысяч человек, в том числе 118,5 тысячи детей», — отметил источник ТАСС.

Отмечается, что российское гражданство имеют почти 174 тысячи беженцев. Паспорта ДНР и ЛНР предъявили около 340 тысяч человек. Остальные прибывшие являются гражданами Украины и других стран.

Беженцев размещают в пунктах временного пребывания в 38 регионах России. О готовности помочь прибывшим в РФ гражданам Украины ДНР и ЛНР ранее заявил Синодальный отдел по благотворительности РПЦ.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации 24 февраля. Минобороны заявляло, что целью кампании является уничтожение военных объектов Украины, а также устранение группировок националистов. Мирным жителям ничего не угрожает.