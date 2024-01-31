Мир 31 января 2024, 13:56 Россия приняла меры в связи с учениями НАТО Пресс-секретарь Песков назвал НАТО инструментом конфронтации США U.S. Department of Defense

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Россия восприняла НАТО и его учения Steadfast Defender 2024 как угрозу безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что США использовали Североатлантический альянс в качестве инструмента конфронтации.

В понимании России, по его словам, НАТО изначально задумывали, создавали и изменяли для противостояния. Песков заявил, что теперь этим сообществом управляют США.

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«Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль. Конечно, это угроза для нас — так мы к этому относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются», — сказал он.

Военные учения Steadfast Defender 2024 станут самыми крупными после холодной войны. В них задействуют около 90 тысяч человек. В Китае заявили, что цель маневров — усилить миф о российской угрозе. Военный разведчик и политолог Эдин Субашич заподозрил, что под прикрытием учений Украине передадут новую технику.