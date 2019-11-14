Россия примет участие в реставрации Нотр-Дама

Специалисты из России отправятся в Париж, чтобы помочь своим французским коллегам в восстановлении сгоревшего Нотр-Дама. Окончательное решение по участию российской стороны в реставрации примут в январе 2020 года.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в начале следующего года состоится встреча со специальным послом Франции, который нанимает иностранцев для проекта.

Российский опыт Нотр-Даму: какая помощь нужна Франции при реставрации Подробнее

«Надо понять, что нужно французам. У нас много специалистов, которые работают с камнем, с деревом. То есть те специалисты, которые знают, как реставрируются подобного рода замковые конструкции», — приводит агентство слова заявления Швыдкого в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Пожарные очень долго не могли справиться с пламенем. Памятник архитектуры мирового значения и символ Франции лишился кровли и шпиля. К счастью, все реликвии, которые хранились внутри здания, удалось спасти. Огонь вспыхнул в старинном храме из‐за проблем с электричеством.