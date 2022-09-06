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Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

МИД: Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье

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Россия в связи с усилением НАТО в северных широтах примет меры для укрепления обороноспособности в Заполярье. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью РИА «Новости».

«На Крайнем Севере неуклонно растет число проводимых альянсом масштабных учений и маневров, в последние годы в них все активнее вовлекались Финляндия и Швеция», — пояснил высокопоставленный российский дипломат.

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По его словам, Заполярье является стратегическим регионом для России. Именно поэтому необходимо принять меры не только политического, экономического, но и военно-технического характера, подытожил Беляев.

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В Кремле неоднократно предупреждали руководство военно-политического блока НАТО о необходимости отказаться от расширения на восток. Однако такие решения принимают в основном США. Россия в любом случае будет реагировать соразмерно угрозе со стороны альянса.

НАТО

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