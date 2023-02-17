Мир 17 февраля 2023, 13:46 Россия примет меры для компенсации при изъятии Западом замороженных активов Захарова: Россия изучает возможности доступа к замороженным активам на Западе РИА «Новости»

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Правительство России изучает возможные юридические механизмы для получения доступа к замороженным золотовалютным резервам в странах Запада. Но пока недружественные государства отказались сотрудничать в правовом поле. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что таким поведением Запад в очередной раз показал всем участниками мировой финансовой системы, что суверенные государственные активы зависят от конъюнктурного подхода.

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Захарова добавила, что если российские активы конфискуют, то Россия примет меры для возмещения утраченных резервов.

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«Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или непартнеров все виды последних шансов. Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности — вплоть до применения равнозначных компенсационных мер, тоже чтобы ни у кого не было иллюзий», — отметила дипломат.

С заявлением о готовности передать замороженные российские активы Украине в минувший четверг, 16 февраля, выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Евросоюз и страны G7, по ее словам, считают, что Россия должна заплатить украинским властям за причиненный ущерб.

Американский дипломат добавила, что вопрос замороженных российских активов, а также предпринимателей находится в стадии обсуждения.