06 апреля 2023, 12:20
Россия примет меры для балансировки архитектуры безопасности из-за НАТО — Кремль
Песков: Россия принимает меры балансировки архитектуры безопасности из-за НАТО
Россия примет меры для того, что после расширения НАТО сбалансировать архитектуру безопасности на континенте. Об этом предупредил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».
«Переживая за нашу безопасность, естественно мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, чтобы сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», — сказал он.
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Дмитрий Песков обратил внимание на то, что альянс приблизился к России, а не наоборот.
Финляндия стала 31-м членом альянса, ее официально приняли на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 4 апреля. RT сообщил, что МИД России обвинил НАТО в попытке узурпировать систему евробезопасности и превратить новую страну-члена в плацдарм для сдерживания. В администрации президента расценили расширение альянса как посягательство на нацбезопасность России и пригрозили принять контрмеры.
Финляндия
Дмитрий Песков
НАТО
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