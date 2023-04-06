Важное 06 апреля 2023, 12:20 Россия примет меры для балансировки архитектуры безопасности из-за НАТО — Кремль Песков: Россия принимает меры балансировки архитектуры безопасности из-за НАТО РИА «Новости»

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Россия примет меры для того, что после расширения НАТО сбалансировать архитектуру безопасности на континенте. Об этом предупредил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Переживая за нашу безопасность, естественно мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, чтобы сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», — сказал он.

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Дмитрий Песков обратил внимание на то, что альянс приблизился к России, а не наоборот.

Финляндия стала 31-м членом альянса, ее официально приняли на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 4 апреля. RT сообщил, что МИД России обвинил НАТО в попытке узурпировать систему евробезопасности и превратить новую страну-члена в плацдарм для сдерживания. В администрации президента расценили расширение альянса как посягательство на нацбезопасность России и пригрозили принять контрмеры.