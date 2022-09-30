Россия применила вето к резолюции США с осуждением референдумов в Совбезе ООН | 360°

Мир 30 сентября 2022, 23:04 Поделиться Telegram

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Viber Россия применила вето к резолюции США с осуждением референдумов в Совбезе ООН Полянский сообщил о наложении вето на резолюцию США с осуждением референдумов в ООН РИА «Новости»

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Голосовать по проекту резолюции США с осуждением референдумов в России в Совете Безопасности ООН не стали Китай, Бразилия, Индия и Габон. Россия наложило вето на проект, так что «разгрома» не получилось. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя России во всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он добавил, что продвигаемый странами Запада тезис о том, что Россия оказалась в изоляции провалился.

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Проект резолюции на голосование Совета Безопасности ООН с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях вынесли США.

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Как сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, в документе содержались прямые обвинения в адрес властей России.

Западные страны нарушили все приличия, которые еще оставались Безопасности ООН. Так прокомментировал внесение резолюции на рассмотрение постоянный представитель России Василий Небензя.

«Мы вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по совету достигли своего дна. Нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что жители Донбасса и освобожденных территорий в ходе референдумов сделали свой выбор. В состав Украины возвращаться они не хотят. Небензя подчеркнул, что после ратификации договоров в парламенте и подписания соответствующих указов президентом Путиным поворота назад не будет.

Договоры о вхождении в Россию президент России Владимир Путин подписал с главами Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пятницу, 30 сентября. Теперь документы должны ратифицировать Госдума и Совет Федерации.

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