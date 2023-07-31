Мир 31 июля 2023, 10:28 Россия применила «самый грозный ракетный арсенал» при ударах возмездия в Одессе Ibtimes: ВС РФ применили «самый грозный ракетный арсенал» при ударах возмездия в Одессе Пресс-служба Минобороны

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Российские военные применили «самый грозный ракетный арсенал» во время ударов по назначенным целям в Одессе, сообщило американское издание International Business Times. Авторы материала обратили внимание, что украинская ПВО не смогла сбить ни одну из запущенных ракет «Оникс».

IBT указало, что в ходе обстрела российские военные применили не менее семи крылатых ракет «Оникс», запустив их с берегового ракетного комплекса «Бастион», дислоцированного на территории Крыма.

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«Этот обстрел стал одним из самых серьезных инцидентов в новейшей истории региона», — подчеркнули журналисты.

Авторы статьи пояснили, что П-800 «Оникс» представляет собой сверхзвуковую ракету. Она способна развивать высокие скорости, а это серьезно затрудняет ее перехват системами ПВО. Еще более осложняет возможность перехвата тот факт, что «Оникс» предназначен для полета на малых высотах.

«Ни одна из крылатых ракет П-800 „Оникс“ не была перехвачена или сбита», — подчеркнуло издание.

ВС России начали наносить удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотных катеров в районах Одессы, Ильичевска и Николаева, после того как украинская сторона устроила теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля.