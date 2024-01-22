Мир 22 января 2024, 13:12 Россия пригрозила жестким ответом на новые санкции ЕС Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на готовящийся пакет санкций Евросоюза Unsplash

Читать 360tv в

Санкционное давление со стороны Евросоюза будет продолжаться, но Россия на это ответит. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя готовящийся 13-й пакет санкций ЕС, сообщило РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Запад по-другому не действует. Последуют ответные меры», — подчеркнул Грушко.

Реклама

Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций против России. Новый, 13-й пакет планируется утвердить к 24 февраля, сообщало агентство Bloomberg. Потенциальные меры могут включать усиление торговых ограничений и ужесточение способности России обходить санкции блока через третьи страны и компании внутри ЕС. Прошлый пакет санкций совет ЕС утвердил в декабре 2023 года.

Ранее США потребовали от банков в Гонконге активнее соблюдать санкционный режим против России. Речь идет о проверке товаров и транзакций, которые идут в РФ. Соединенные Штаты также добавили в санкционный список три юридических лица и одного россиянина за якобы «получение ракет из КНДР».