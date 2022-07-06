Россия пригрозила США возвращением Аляски

Власти США должны никогда не забывать о том, что России есть что возвращать, например Аляску. Об этом в ходе пленарного заседания в Госдумы заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, написало РИА «Новости».

«Когда США начинают пользоваться нашими ресурсами, то пусть не забывают, что нас есть что возвращать. Там есть Аляска», — сказал он.

Таким образом политик прокомментировал разрешение властей Норвегии пропускать российские грузы на архипелаг Шпицберген. После сообщений о возможной денонсации договора о сотрудничестве в Баренцевом море северная страна пропустила грузы к российским поселениям.

«Только накануне мы обсудили необходимость поручения, а они уже пропустили контейнеры. А если бы поручили, то и Америка стала отправлять рыбу, куда нужно», — заключил Володин.