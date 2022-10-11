Россия пригрозила ответом на закрытии генконсульства в Финляндии | 360°

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Россия пригрозила ответом на закрытии генконсульства в Финляндии

Захарова предупредила Финляндию об ответе на закрытие генконсульства в России в Турку

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Ответ на закрытие генерального консульства России в финском городе Турку станет незамедлительным. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Россия незамедлительно ответит в случае, если Финляндия пойдет на закрытие российского генконсульства в Турку», — подчеркнула представитель МИД.

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Так она прокомментировала заявление мэра Турку Минны Арве, которая заявила о необходимости закрыть российское консульство в городе.

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На своей странице в Twitter градоначальник заявила, что направила соответствующее заявление в МИД Финляндии.

«Турку не нужно присутствие Российского государства в городе», — написала Арве.

После в беседе с изданием HS она пояснила, что жители города не хотят видеть россиян на своей территории, а помощь приехавшим в страну может оказать посольство в Хельсинки.

Министерство иностранных дел Финляндии пока никак не отреагировало на предложение мэра Турку.

Финляндия

Мария Захарова

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