Мир 02 марта 2024, 21:10 Россия приготовила сюрпризы для западных F-16 на Украине Politico: базы с истребителями F-16 станут главными целями ВКС России Freepik

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Вооруженные силы Украины ждет ряд проблем при использовании западных истребителей F-16. Этому поспособствует эффективная работа российских систем ПВО, написала газета Politico.

«Поднять истребители F-16 в воздух будет нелегкая задача. Базы станут главными целями для российских атак, сами самолеты будут отмечены российскими системами ПВО», — указали в сообщении.

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Авторы издания также напомнили, что на Украине нет подготовленных взлетно-посадочных полос, что может привести к повреждению истребителей. На фоне постоянных боевых действий сейчас невозможно быстро построить современные базы и взлетно-посадочные полосы для приема самолетов.

Власти Литвы пообещали передать истребители F-16 в распоряжение ВСУ летом 2024 года. Украинские власти надеются, что до конца финансового года в США 12 пилотов смогут пройти обучение на истребителях.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее предупредил, что российские военные уничтожат обещанные Украине истребители F-16 за 24 часа.