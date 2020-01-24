Россия пригласила страны НАТО на Армейские игры
На очередные Армейские международные игры пригласили 90 стран, среди них государства-члены НАТО. Соревнования пройдут в 2020 году в России. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
По информации «Экономики сегодня», мероприятие проведут с 23 августа по 5 сентября. В прошлых соревнования участвовали команды 40 стран. Всего Игры принимали свыше 20 тысяч военнослужащих.
«В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая члены Североатлантического альянса», — отметил Шойгу.
В прошлом году Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия была бы рада видеть на Армейских международных играх участников из стран НАТО.