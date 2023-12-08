Мир 08 декабря 2023, 21:50 «Россия превзошла себя». Причину провала контрнаступления ВСУ назвали в США BI: эшелонированная оборона ВС России стала главной причиной провала ВСУ РИА «Новости»

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В США нашли причину провала летнего контрнаступления вооруженных силу Украины. Об этом написал портал Business Insider.

«В начале контрнаступления <…> ВСУ очертя голову ринулись в массированную атаку на российские позиции, но быстро наткнулись на жесткую оборону», — сказано в публикации.

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По мнению автора материала, причиной провала стала эшелонированная оборона российской армии, которая представляла собой непроходимую зону из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.

В этих условиях натовская техника оказалась бесполезной. Кроме того, проблемы с ее поставками привели к тому, что ВСУ вернулись к «привычной тактике закидывания противника снарядами».

Но главным препятствием, по мнению автора, стала эшелонированная оборона российской армии, которую она возводила с конца прошлого года, создав непроходимую зону из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек. Автор сделал вывод, что Россия превзошла саму себя в деле обеспечения безопасности.

Ранее немецкое издание Junge Welt написало, что президент Украины Владимир Зеленский смирился с провалом контрнаступления и отдал приказ перейти к обороне. По мнению журналистов, на такой шаг его подтолкнул страх военного переворота, который может произойти, при продолжении «самоубийственного» наступления.