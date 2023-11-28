Мир 28 ноября 2023, 18:16 Россия прекратит действие договора с Японией по сокращению ядерного оружия МИД РФ уведомил Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия unsplash.com

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Россия уведомила Японию о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере сокращения ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Такую меру приняли в связи с распоряжением правительства России от 7 ноября. Срок действия документа, подписанного властями двух государств в 1993 году, должен истечь после шести месяцев с даты уведомления Японии, уточнили в ведомстве.

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Причина расторжения соглашения заключается в антироссийской политике администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды. Речь идет о санкциях и наращивании военной активности азиатского государства в районе Дальнего Востока.

«Считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим, в том числе, интересы нашей национальной безопасности», — подчеркнули в МИД России.

Ранее Япония выразила сожаление в связи с выходом Российской Федерации из двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия. Японская сторона заявила, что Россия якобы приняла это решение в одностороннем порядке.