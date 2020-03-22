Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию, ограничение не коснется регулярных рейсов Москва — Стамбул и чартеров для эвакуации граждан России. Ранее Россия ограничила авиасообщение с США, Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами. За границей по-прежнему находятся сотни россиян, которые стали заложниками пандемии. Свои границы на въезд и выезд закрыло уже много стран.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря в китайском мегаполисе Ухане. Властям КНР удалось справиться с распространением заразы внутри страны, однако 2019-nCoV вырвался на свободу.

Эпицентр заражения сейчас находится в Италии, куда Минобороны России отправило около сотни высококлассных вирусологов. Всего в мире коронавирусом заразились 315 тысяч человек. В России 306 зараженных.