Мир 17 февраля 2023, 16:16 Россия прекратила соглашение о работе генконсульства Чехии в Екатеринбурге Россия денонсировала соглашение об открытии консульства Чехии в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Действие соглашения об открытии генерального консульства Чехии в Екатеринбурге остановили. Распоряжение об это подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Принять предложение МИД России о денонсации соглашения <...> об учреждении Генерального консульства Чешской Республике в городе Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года», — указали в тексте.

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Уведомление чешской стороны о прекращении действия договора возложили на министерство иностранных дел России.

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Власти Чехии закрыли свои консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 24 февраля 2022 года после чего объявили о прекращении работы российских дипмиссий в Брно и Карловых Варах.

Чехия стала первой европейской страной, которую Россия внесла в список недружественных государств в мае 2021 года. Член думского комитета по международным делам Елена Панина объяснила, что включение Чехии связано с необоснованными обвинениями в адрес России во взрывах на складе боеприпасов в деревне Врбетице.