Мир 02 марта 2024, 03:15 Россия предупредила США о пуске ракеты «Ярс» — Пентагон Пентагон: Россия уведомила США об учебно-боевом пуске ракеты «Ярс» РИА «Новости»

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Российские власти заранее направили американской стороне уведомление о проведении учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» на испытательном космодроме Плесецк. Об этом ТАСС сообщил представитель Минобороны.

«Россия уведомила США о пуске ракеты через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией», — отметили в американском ведомстве.

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Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» провели на космодроме Плесецк. По данным Минобороны, после запуска учебные боевые блоки ракеты приземлились на камчатском полигоне Кура. По итогам полета «Ярса» специалисты подтвердили его тактико-технические и летные характеристики.

В 2024 году российские ракетные войска стратегического назначения поручили провести семь пусков баллистических ракет. РВСН завершили перевод мобильной группировки с подвижных ракетных комплексов «Тополь-М» на комплексы «Ярс» в конце января.