Россия предупредила США о провокациях Украины

Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева его западных покровителей во главе с США на востоке Украины.

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», — передал ТАСС его слова.

По его словам, в Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой «скоординированной политики». Кроме того, российская сторона сообщила американцам информацию о происходящих событиях на востоке Украины.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс накануне заявил, что Америка считает достоверными сообщения о передвижениях российских военных в Крыму и других пограничных с Украиной регионах. Американцы призвали Россию «воздерживаться от действий по эскалации». До этого в НАТО выразили обеспокоенность тем, что Россия, как указали в альянсе, занимается наращиванием военной мощи на восточной границе с Украиной.