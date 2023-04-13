Мир 13 апреля 2023, 04:34 Россия предупредила о росте риска вооруженного столкновения с НАТО Замглавы МИД Грушко: риск столкновения России и НАТО растет из-за стран Балтии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что риск вооруженного столкновения России и НАТО растет. Причиной тому стало приятие в альянс стран Балтии, написали «Известия».

Дипломат отметил, что самый спокойный в военном и политическом отношении Балтийский регион был превращен усилиями НАТО в зону военного соперничества. Балтийскому морю уделяется большое внимание с точки зрения защиты окружающей среды, а также развития транспортных возможностей и налаживание связей по безвизовому режиму.

Реклама

«Но после того как в члены альянса были приняты страны Балтии, НАТО стала последовательно превращать этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности», — резюмировал Грушко.

Ранее заместитель директора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин выразил мнение, что Финляндия при вступлении в НАТО не ставила своей целью обеспечить собственную безопасность. Правительство страны решило таким образом продемонстрировать противостояние с Россией.