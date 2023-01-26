Мир 26 января 2023, 10:02 Россия предупредила о последствиях использования ВСУ урановых снарядов для танков Leopard Дипломат Гаврилов: РФ расценит передачу ВСУ снарядов с ураном как поставку грязных бомб

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Обещанные Украине немецкие танки Leopard 2 могут стрелять снарядами с урановым сердечником. Если Запад поставит их, Россия расценит это как поощрение ядерных провокаций и использование грязных бомб, предупредил глава делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Об этом рассказала «Российская газета».

Дипломат выступил на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и напомнил, что использование снарядов с урановым сердечником приведет к заражению почвы. Такое уже происходило в Югославии и Ираке. Он предупредил о последствиях поставок и использования таких боеприпасов Вооруженными силами Украины.

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«В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб», — объявил Константин Гаврилов.

Он рассказал, что снаряды такого типа используют американские танки Bradley, немецкие Leopard 2 и установки Marder. Дипломат предостерег Запад от поощрения ядерных провокаций и шантажа.

Правительство Германии одобрило поставку Украине 14 танков Leopard 2, их уже заметили в Николаеве, а также около 40 боевых машин пехоты Marder.