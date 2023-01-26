26 января 2023, 10:02
Россия предупредила о последствиях использования ВСУ урановых снарядов для танков Leopard
Дипломат Гаврилов: РФ расценит передачу ВСУ снарядов с ураном как поставку грязных бомб
Обещанные Украине немецкие танки Leopard 2 могут стрелять снарядами с урановым сердечником. Если Запад поставит их, Россия расценит это как поощрение ядерных провокаций и использование грязных бомб, предупредил глава делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Об этом рассказала «Российская газета».
Дипломат выступил на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и напомнил, что использование снарядов с урановым сердечником приведет к заражению почвы. Такое уже происходило в Югославии и Ираке. Он предупредил о последствиях поставок и использования таких боеприпасов Вооруженными силами Украины.
Реклама
«В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб», — объявил Константин Гаврилов.
Он рассказал, что снаряды такого типа используют американские танки Bradley, немецкие Leopard 2 и установки Marder. Дипломат предостерег Запад от поощрения ядерных провокаций и шантажа.
Правительство Германии одобрило поставку Украине 14 танков Leopard 2, их уже заметили в Николаеве, а также около 40 боевых машин пехоты Marder.
Германия
Ядерное оружие
Дипломатия
Россия
Оружие
Реклама
Реклама