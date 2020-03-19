Россия предупредила о подготовке украинцами провокации в Крыму

Украинцы не прекращают думать о возвращении Крыма. Теперь они собираются устроить провокацию по прорыву на полуостров. Россия призывает отказаться от таких планов.

«Сейчас готовится новая провокация — некий „Марш на Крым“ 3 мая. Его организаторы из состава так называемого „Меджлиса крымско-татарского народа“* собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», — цитирует официального представителя МИД России Марию Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что Россия призывает Украину отменить запланированную акцию. Захарова также подчеркнула, что Европейский союз нагнетает обстановку вокруг Крыма. Такими действиями ЕС «продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС».

Крым вошел в состав российских территорий в 2014 году, после проведения референдума и государственного переворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. После голосования Украина и некоторые страны начали заявлять об «оккупации» территорий.

«Меджлис крымско-татарского народа»* — запрещенная на территории России экстремистская организация.