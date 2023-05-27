27 мая 2023, 13:53
Россия предупредила Японию об ответных мерах за введенные санкции
МИД: Россия оценит воздействие санкций Токио на экономику и не оставит их без ответа
Россия даст оценку воздействия новых санкций Японии на свою безопасность и экономику. Ограничительные меры не оставят без ответа, заявили в пресс-службе российского МИД.
«Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций», — подчеркнули в ведомстве.
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В министерстве обратили внимание, что оценят возможное воздействие ограничений на национальную безопасность и экономику.
«В любом случае, подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», — отметили в МИД.
В пятницу, 26 мая, Япония ввела санкции против 80 российских организаций, которые вступят в силу со 2 июня. Рестрикции затронули компании «Сколтех», фонд «Сколково», ПАО «Камаз», НПО имени Лавочкина, «Мегафон», «Электроприбор», «Алмаз-Антей» и другие.
Кроме того, персональные санкции вели против журналистки Ольги Скабеевой и командира батальона «Спарта» Артема Жоги.
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