Мир 27 мая 2023, 13:53 Россия предупредила Японию об ответных мерах за введенные санкции МИД: Россия оценит воздействие санкций Токио на экономику и не оставит их без ответа РИА «Новости»

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Россия даст оценку воздействия новых санкций Японии на свою безопасность и экономику. Ограничительные меры не оставят без ответа, заявили в пресс-службе российского МИД.

«Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций», — подчеркнули в ведомстве.

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В министерстве обратили внимание, что оценят возможное воздействие ограничений на национальную безопасность и экономику.

«В любом случае, подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», — отметили в МИД.

В пятницу, 26 мая, Япония ввела санкции против 80 российских организаций, которые вступят в силу со 2 июня. Рестрикции затронули компании «Сколтех», фонд «Сколково», ПАО «Камаз», НПО имени Лавочкина, «Мегафон», «Электроприбор», «Алмаз-Антей» и другие.

Кроме того, персональные санкции вели против журналистки Ольги Скабеевой и командира батальона «Спарта» Артема Жоги.