Мир 03 января 2023, 00:58 Россия предупредила Японию о блокировке возможных военных угроз Замглавы МИД Руденко: Россия будет блокировать военные угрозы Японии РИА «Новости»

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Россия рассматривает реализацию Японией курса на отказ от мирного развития страны как серьезный вызов для своей безопасности. В случае продолжения подобной практики последуют ответные меры, направленные на предотвращение военных угроз. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.

Он отметил, что власти России обратили внимание на ускоренную реализацию японской стороной курса на отказ от так называемого мирного развития страны и переход к форсированной милитаризации.

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«Среди конкретных шагов — проведение военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, а также увеличение оборонных расходов», — перечислил Руденко.

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Политик напомнил, что Россия постоянно озвучивает свою позицию по этому вопросу. Активность Японии рассматривается как серьезный вызов для безопасности страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Японии пойти по пути наращивания военной мощи приведет к новым вызовам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.