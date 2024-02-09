Мир 09 февраля 2024, 11:29 Россия предупредила Евросоюз о последствиях 13-го пакета санкций Замминистра Грушко: Россия ответит на 13-й пакет санкций Евросоюза IMAGO/Noah Wedel/globallookpress

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Если Евросоюз введет очередной пакет санкций, Россия минимизирует их влияние и примет ответные меры. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил об этом ТАСС.

«Конечно, все это будет внимательно изучено. И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — сказал он.

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Новый пакет антироссийских санкций станет 13-м, его планировали приурочить к годовщине спецоперации на Украине. Еврокомиссия предложила расширить черный список физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах наказать тех, кто помогал обходить прежние рестрикции.

Среди предложенных мер — ограничить поездки российских дипломатов в Шенгенской зоне. МИД России пригрозил Евросоюзу «соответствующим вознаграждением» за этот запрет.