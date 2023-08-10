10 августа 2023, 08:51
Россия предостерегла Украину от попыток атак на Запорожскую АЭС
Замглавы МИД Галузин: РФ предостерегает Запад от попыток нападения на ЗАЭС
Россия предостерегла Украину и ее западных партнеров от попыток атаковать Запорожскую АЭС. А Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует активнее фиксировать случаи нападения и источники угрозы для работы объекта. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
«Предостерегаем украинские власти и их западных кураторов от любых попыток нападения на ЗАЭС», — подчеркнул он.
Реклама
Дипломат призвал МАГАТЭ использовать присутствующих на атомной станции экспертов для публичной фиксации атак со стороны Украины и «четкой констатации, откуда реально исходит угроза».
Накануне СМИ сообщили о попытке украинских боевиков атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции. Ударный беспилотник со взрывчаткой, двигавшийся в сторону ЗАЭС, удалось перехватить в Энергодаре. Повреждение контейнеров с отработанным ядерным топливом может повлечь за собой ядерную катастрофу.
Россия
Запад
МИД РФ
Украина
Реклама
Реклама