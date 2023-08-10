Мир 10 августа 2023, 08:51 Россия предостерегла Украину от попыток атак на Запорожскую АЭС Замглавы МИД Галузин: РФ предостерегает Запад от попыток нападения на ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия предостерегла Украину и ее западных партнеров от попыток атаковать Запорожскую АЭС. А Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует активнее фиксировать случаи нападения и источники угрозы для работы объекта. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Предостерегаем украинские власти и их западных кураторов от любых попыток нападения на ЗАЭС», — подчеркнул он.

Реклама

Дипломат призвал МАГАТЭ использовать присутствующих на атомной станции экспертов для публичной фиксации атак со стороны Украины и «четкой констатации, откуда реально исходит угроза».

Накануне СМИ сообщили о попытке украинских боевиков атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции. Ударный беспилотник со взрывчаткой, двигавшийся в сторону ЗАЭС, удалось перехватить в Энергодаре. Повреждение контейнеров с отработанным ядерным топливом может повлечь за собой ядерную катастрофу.