24 июня 2023, 15:24
Россия предостерегла Украину от инцидентов на Запорожской АЭС
МИД России предостерег Украину от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС
Россия предостерегла украинские власти и их западных покровителей от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС и призвала МАГАТЭ фиксировать все случаи обстрелов со стороны ВСУ. Официальный комментарий опубликовала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.
«Предостерегаем Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС», — написала дипломат.
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Она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство призвало МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений на объект со стороны украинских боевиков.
По мнению Захаровой, Украина сейчас усиленно распространяет дезинформацию о ядерных рисках, которые якобы исходят от России.
Дипломат сочла это очередной попыткой дискредитировать Россию, но прикрыть свои преступные планы.
МИД РФ
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Запорожская АЭС
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