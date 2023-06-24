Мир 24 июня 2023, 15:24 Россия предостерегла Украину от инцидентов на Запорожской АЭС МИД России предостерег Украину от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Россия предостерегла украинские власти и их западных покровителей от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС и призвала МАГАТЭ фиксировать все случаи обстрелов со стороны ВСУ. Официальный комментарий опубликовала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

«Предостерегаем Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС», — написала дипломат.

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Она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство призвало МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений на объект со стороны украинских боевиков.

По мнению Захаровой, Украина сейчас усиленно распространяет дезинформацию о ядерных рисках, которые якобы исходят от России.

Дипломат сочла это очередной попыткой дискредитировать Россию, но прикрыть свои преступные планы.