Мир 21 февраля 2024, 06:40 Россия предостерегла от обсуждения «украинского сюжета» на заседании СМИД G20 МИД РФ: включение непрофильных проблем в повестку СМИД G20 множит разногласия РИА «Новости»

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Участники заседания Совета министров иностранных дел G20 в Рио-де-Жанейро обсудят международную напряженность и глобальное управление. Попытки Запада включить в повестку украинский вопрос вызовут разногласия, предупредил МИД России.

В дипведомстве заявили, что российская делегация планирует настаивать на неприемлемости политизации G20. Задача сообщества — решать социально-экономические вызовы, а не геополитические вопросы. Дипломаты призовут не превращать «двадцатку» в альтернативу Совбеза ООН.

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«Включение в повестку „Группы двадцати“ с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, — деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции», — предупредила пресс-служба.

Участники встречи под председательством Бразилии обсудят две основные темы — изменение системы глобального управления и международную напряженность. Министр Сергей Лавров уже прибыл в Рио-де-Жанейро.