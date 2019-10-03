Россия предоставит странам рекордный объем кредитов

Минфин России решил значительно увеличить объем межгосударственных займов. В ближайшие три года страна планирует выделить на эти цели более триллиона рублей, что больше, чем было предоставлено за прошедшие пять лет.

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Как пишет газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета, другие страны получат российские кредиты в период с 2020-го по 2022 год.

Деньги иностранные компании будут брать для завершения проектов, создававшиеся совместно с Россией. Кроме того, дополнительные финансы могут понадобиться для финансирования покупателей продукции страны.

Пока не сообщается, кто входит в список потенциальных заемщиков. Эксперты считают, что кредиты пойдут в Турцию и Индию для строительства АЭС, а также деньги выдадут Ирану для развития инфраструктуры для атомной энергетики. Вывод специалистов основывается на том, что чаще всего подобные ссуды берут именно развивающиеся страны.

При этом, отмечает издание, из всего объема выданных кредитов Россия сможет получить обратно только 370 миллиардов рублей. Эта сумма будет выплачена странами за три года.