Россия предоставит ЕС гумпомощь в случае форс-мажорной ситуации

Россия готова предоставить гуманитарную помощь странам Евросоюза в случае форс-мажорной ситуации, связанной с климатическими условиями. Об этом в эфире телеканала «360» заявила кандидат экономическим наук Инна Литвиненко.

Она сообщила, что это решение примет в случае необходимости правительство РФ.

Также экономист отметила, что санкции Запада в отношении России направлены на дестабилизацию внутренней обстановки.

«Они носят психологический характер, чтобы выбить нас из колеи, [заставить] делать необдуманные покупки. Если был запас одна-две пачки гречки на месяц, то не нужно бежать и покупать 10-20 пачек, как и лекарства. У всего есть свой срок годности», — сказала Литвиненко.

Также экономист отметила, что российские компании получают поддержку от правительства, чтобы иметь возможность снабдить внутренний рынок всем необходимым. По ее словам, спустя полгода цены начнут снижаться.