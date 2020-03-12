Россия предоставила Ирану тест-системы для диагностики коронавируса

В связи с объявлением пандемии коронавируса Роспотребнадзор решил оказать безвозмездную помощь нуждающимся странам. В частности, из-за ухудшения эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран в страну были поставлены тест-системы для лабораторной диагностики.

Как сообщило ведомство, речь идет о 500 наборах, которые рассчитаны на 50 тысяч исследований. Разработанные Роспотребнадзором тесты были переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Монголии и КНДР. Специалисты смогут провести лабораторную диагностику для 80 тысяч человек.

Разработанные ведомством тест-системы уже были отправлены в десять стран ближнего и дальнего зарубежья. В Армении и Белоруссии с их помощью уже были выявлены случаи заражения.

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