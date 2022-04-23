Россия предоставила Белоруссии отсрочку по кредитным платежам свыше 1 млрд долларов

Российская Федерация предоставила Белоруссии отсрочку по выплатам более 1 миллиарда долларов примерно на год в рамках обязательств по ранее выданным кредитам. Это решение правительства РФ прокомментировал министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам <…> И более 1 миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров», — подчеркнул Селиверстов.

Несмотря на то, что Запад продолжает свою санкционную политику против России, рестрикции не работают так, как хотелось бы тем, кто их вводит. Давление на РФ приводит к сближению России и Белоруссии, отметил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он заявил, что Республика Беларусь должна подключиться к переговорам России и Украины в качестве страны-гаранта.