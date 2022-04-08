Россия предложила включить Белоруссию в число гарантов соглашения с Украиной

Россия предложила включить Белоруссию в число стран, которые выступят гарантами будущего соглашения с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передало РИА «Новости».

Лавров сообщил, что нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины по просьбе украинской стороны должен сопровождаться гарантиями безопасности. И Украина хотела бы видеть среди гарантов все соседние страны и еще целый ряд государств, в том числе постоянных членов Совета безопасности ООН.

«Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь», — сказал Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Лавров добавил, что сейчас все эти вопросы согласовываются.

Глава МИД РФ также рассказал, что переговорный процесс с Украиной идет непросто, но Россия будет добиваться, чтобы все задачи, которые стоят перед переговорами, выполнялись.

Ранее Лавров заявил, что новый проект соглашения с Россией, представленный Украиной 6 апреля, не содержит пункта, что гарантии безопасности Украине не распространяются на Крым и Севастополь, хотя это условие проговаривали на стамбульских переговорах.