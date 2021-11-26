Россия предложила США взаимно признать сертификаты вакцинации

Минздрав России предложил США взаимно признать сертификаты вакцинации. Также к властям страны обратились американские бизнесмены, попросившие одобрить документы о вакцинации «Спутником V».

Как заявили в Минздраве России, представители Москвы и Вашингтона обсудили вопрос о сертификатах в начале октября. В итоге министерство направило письмо в Департамент здравоохранения и социальных служб США. В обращении ведомство предложило рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов.

С такой же просьбой в Госдеп обратилась Американская торговая палата (AmCham). По словам президента палаты Алексиса Родзянко, обращение уже взяли на рассмотрение.

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе „Спутник V“», — пояснил Родзянко «Известиям».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что власти США понимают, что взаимное одобрение сертификатов является рациональным решением. Пока страны так и не признали вакцины.