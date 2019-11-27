Россия предложила США несколько вариантов по срокам договора СНВ-3

Дипломат на пресс-конференции по итогам российско-китайских консультаций по стратегической стабильности также заявил, что США не готовы подключиться к предметной дискуссии относительно продления срока действия документа.

Рябков: США тянут время и ищут повод для выхода из СНВ-3 Подробнее

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подписали в 2010 году. На данный момент это единственный действующий договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Американская сторона пока хранит молчание по поводу возможности и сроков его продления. Президент США Дональд Трамп ранее говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Власти КНР эту идею отвергли. СНВ-3 это седьмой договор в серии двусторонних соглашений между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических ядерных сил.