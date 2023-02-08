Мир 08 февраля 2023, 08:37 Россия предложила пригласить сооснователя Pink Floyd на заседание Совбеза ООН по Украине Полянский подтвердил запрос России на участие Роджера Уотерса в заседании СБ ООН РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия запросила Совет безопасности ООН включить в состав выступающих на заседании по обсуждению украинского конфликта одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Подтверждаю, что Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса британского активиста движения за мир и известного рок-музыканта Роджера Уотерса», — написал он.

Реклама

Полянский добавил, что заседание пройдет 8 февраля в 18:00 по московскому времени.

Реклама

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс ранее обвинил США в происходящем на Украине. По его мнению, Запад не должен был оснащать украинскую армию вооружением и финансировать киевский режим.

Уотерс заявил, что конфликт можно было предотвратить еще в 2007 году путем мирных переговоров. Он также добавил, что однополярный мир, к которому так стремятся власти США, уже невозможен.