08 февраля 2023, 08:37
Россия предложила пригласить сооснователя Pink Floyd на заседание Совбеза ООН по Украине
Полянский подтвердил запрос России на участие Роджера Уотерса в заседании СБ ООН
Россия запросила Совет безопасности ООН включить в состав выступающих на заседании по обсуждению украинского конфликта одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Подтверждаю, что Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса британского активиста движения за мир и известного рок-музыканта Роджера Уотерса», — написал он.
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Полянский добавил, что заседание пройдет 8 февраля в 18:00 по московскому времени.
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Британский рок-музыкант Роджер Уотерс ранее обвинил США в происходящем на Украине. По его мнению, Запад не должен был оснащать украинскую армию вооружением и финансировать киевский режим.
Уотерс заявил, что конфликт можно было предотвратить еще в 2007 году путем мирных переговоров. Он также добавил, что однополярный мир, к которому так стремятся власти США, уже невозможен.
Россия
Украина
ООН
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