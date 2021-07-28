Россия предложила ООН изменить классификацию киберпреступлений в мире

Москва предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти, которые действуют сейчас. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель генпрокурора России Петр Городов.

Такой проект конвенции генеральная прокуратура внесла в специальный комитет ООН. В документе говорится о том, что можно увеличить число составов преступлений, которые совершаются в интернете. Например, при помощи телефона.

«В проекте нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое — все самое актуальное в мире киберпреступности», — отметил Городов.

Как отметил Городов, Будапештская конвенция Совета Европы по вопросам киберпреступности могла просто устареть. Мир технологий очень сильно изменился, и число преступлений в интернете значительно выросло. Поменялись их методы, способы, варианты. По словам Городова, действующая конвенция разрабатывалась до 2001 года, и тогда было известно только девять составов преступлений.

Как отметил Городов, в новом документе много внимания уделено тому, как нужно противодействовать киберпреступности. Как планировать расследования, ускорять реакции на угрозы, строить работу правоохранительных органов. Ранее в России назвали киберпреступность угрозой национальной безопасности.