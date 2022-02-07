Россия предложила ООН запретить вводить санкции на ряд товаров

Перечень товаров, на которые не будет распространяться действие санкций, предложил создать первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, это поможет гуманитарным организациям.

Во время заседания СБ ООН Полянский предложил составить определенный список международных кодов товарной номенклатуры, которые ни при каких условиях нельзя включать в список санкционных.

«Необходимо и дальше совершенствовать инструментарий предусмотренных резолюциями Совета гуманитарных изъятий, в том числе и в пользу таких исключений, которые бы действовали для гуманитарных организаций на постоянной основе», — цитирует его РИА «Новости».

Полянский также привел в пример международный опыт, который активно использовался на рубеже 2000-х годов. По нему страны предоставляли предварительные оценки гуманитарных последствий возможных санкций.

Риторика, нагнетающая обстановку вокруг Украины, а также действия, которые могут привести к эскалации конфликта, недопустимы. Всем сторонам следует избегать такого поведения, заявил ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.