Россия предложила Нидерландам отменить льготы по дивидендам

Минфин предложил Нидерландам убрать уменьшенные ставки налога на дивиденды и проценты, которые идут из России. Министерство уже начало денонсацию налогового соглашения с Кипром.

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил КПМГ.

Позже эту информацию подтвердила РБК пресс-служба Министерства финансов России. Письмо получили не только Нидерланды, но еще и Кипр, Мальта и Люксембург. Если власти этих стран не согласятся с российскими условиями, то налоговые соглашения будут расторгнуты. При этом для расторжения договора с Нидерландами уведомление было необходимо отправить до 30 июня.

«Таким образом, даже если страны не придут к компромиссу и РФ захочет денонсировать СИДН, последнее будет применяться в текущем виде, по крайней мере еще в 2021 году», — пояснил КПМГ.

Ранее Минфин сообщил о начале процедуры денонсации налогового соглашения с Кипром во избежание двойного налогообложения. Кроме того, министерство готовится к расторжению договора с Мальтой.