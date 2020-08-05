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    05 августа 2020, 14:35

    Россия предложила Нидерландам отменить льготы по дивидендам

    Дарья Бунякова

    Минфин предложил Нидерландам убрать уменьшенные ставки налога на дивиденды и проценты, которые идут из России. Министерство уже начало денонсацию налогового соглашения с Кипром.
    Россия предложила Нидерландам отменить льготы по дивидендам

    «Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил КПМГ.

    Позже эту информацию подтвердила РБК пресс-служба Министерства финансов России. Письмо получили не только Нидерланды, но еще и Кипр, Мальта и Люксембург. Если власти этих стран не согласятся с российскими условиями, то налоговые соглашения будут расторгнуты. При этом для расторжения договора с Нидерландами уведомление было необходимо отправить до 30 июня.

    «Таким образом, даже если страны не придут к компромиссу и РФ захочет денонсировать СИДН, последнее будет применяться в текущем виде, по крайней мере еще в 2021 году», — пояснил КПМГ.

    Ранее Минфин сообщил о начале процедуры денонсации налогового соглашения с Кипром во избежание двойного налогообложения. Кроме того, министерство готовится к расторжению договора с Мальтой.

    Новости SMI.FM